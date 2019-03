Bad Bunny se entregará a sus feligreses

A pesar de su corto tiempo en la escena musical, el trapero puertorriqueño Bad Bunny —considerado un fenómeno— provoca euforia en cualquier lugar que hace acto de presencia. Y este fin de semana no será la excepción en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Su estilo diferente, irreverente, su versatilidad y creatividad artística lo han impulsado a la cima dentro de la industria de la música y el entretenimiento.

“Soy peor” con Balvin, Ozuna y Arcángel; “Krippy Krush”, con Farruko, y “Mala y peligrosa”, con el salsero Víctor Manuel, son solo algunas de las colaboraciones (featuring) musicales, que despuntaron su fama a nivel comercial. Asimismo, “Chambea” y “Estamos bien”, se han convertido en himnos.

No obstante, el trapero ya era conocido en la calle por los temas más under como “Diles” (2016), “Caile”, “No metes cabra” y “Soy peor”.

Se dice que entró en el top de la lista latina de rankeo de Billboard con su tema “Tu no vive así”, cuyo video rompió récords de reproducciones en YouTube.

El Conejo Malo, seudónimo que adoptó por una foto de su infancia en la que se disfrazó de conejo, en pocos años ha tenido la oportunidad de grabar con grandes estrellas de la música y codearse con figuras de la industria del entretenimiento, como J. Lo, Drake, Will Smith, Marc Anthony y Residente, por mencionar algunos nombres.

Pero no fue hasta diciembre de 2018, que lanzó su disco debut X100pre, recibiendo elogios hasta de The New York Times y The Rolling Stone, por la “fluidez” de los ritmos de la música latina contemporánea.

También en diciembre del año pasado sorprendió con el anunció de su propia fundación Good Bunny, que repartió juguetes en un evento multitudinario que se llevó a cabo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Pero el intérprete de “Amorfoda” no deja de generar expectativas. A principios del corriente año, entró en La Fortaleza para reunirse con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, junto con su colega René Pérez, alias Residente, con el fin de discutir la problemática de la criminalidad en la isla.

Luego participó en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre de pila, comenzó a hacer sus primeros pininos en la música a la edad de 13 años, influenciado por un álbum de Vico C para Navidad. Fue así que comenzó a cantar, componer y a producir música, según indica su biografía.

Estudió Comunicaciones y trabajó empacando compra en un supermercado en Puerto Rico.

Sin embargo, lo más que llama la atención de su hoja de vida es su ejemplo de superación.

Como recordará, en mayo de 2018 rompió record de asistencia en un concierto que presentó en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Para este show, al que se unieron los líderes del género urbano Daddy Yankee, Nicky Jam y J Balvin, entre otros, regaló entradas a sus excompañeros de trabajo.

En esta ocasión, se valió de un comercial con el personaje de La Comay para anunciar el espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico, y las taquillas de la primera y segunda función se vendieron en tiempo récord.

Meses después y, a pedidos del primer ejecutivo, anunció una tercera función.

Recientemente, Bad Bunny recibió un Gaviota de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar en Chile, y fue reconocido por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) por la canción del año, “I like it”, que interpreta con Cardi B y J Balvin.

Por lo visto, esto es solo el comienzo de una sólida trayectoria artística, en la que busca dejar un legado en la música con su arte, no con su fama, según ha expresado en varias entrevistas.