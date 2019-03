"El Destructor" se une a "Exatlón Estados Unidos"

View this post on Instagram

Así es como #TeamFamosos ❤️ recibe a El Destructor. ¡Nosotros le deseamos lo mejor a este atleta de alto rendimiento! Mucho éxito. #ExatlonEEUU

A post shared by Exatlón Estados Unidos (@exatlonestadosunidos) on Mar 6, 2019 at 7:07pm PST