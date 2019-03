Netflix hará película de "Cien años de soledad" de Gabriel García Márquez

View this post on Instagram

“Il mondo era triste fin dal martedì. Il cielo e il mare erano una stessa cosa di cenere, e le sabbie della spiaggia, che in marzo sfolgoravano come polvere di mica, si erano trasformate in una broda di fango e di molluschi putrefatti. La luce era così moscia a mezzogiorno che, mentre Pelayo stava tornando a casa dopo aver buttato via i granchi, gli costò fatica vedere ciò che si moveva e si lamentava in fondo al cortile. Dovette avvicinarsi molto prima di scoprire che era un uomo molto vecchio, che era rovesciato bocconi nella fangaia, e nonostante i suoi sforzi non poteva sollevarsi, perché glielo impedivano le sue enormi ali” (La incredibile e triste storia della candida Eréndira e della sua nonna snaturata) Buon compleanno al mio autore, a chi mi ha insegnato più di chiunque altro abbia mai incontrato o letto in vita mia, a chi mi ha fatto capire che la letteratura salva, al mio mentore, al mio Maestro, alla mia luce. Gabriel Josè De la Concordia Garcìa Márquez (6 marzo 1927, Aracataca, Colombia-17 aprile 2014, Città del Messico). #marquez #gabrielgarciamarquez #garciamarquez #macondo #centannidisolitudine #cienañosdesoledad #cienanosdesoledad