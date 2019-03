Dos de los participantes puertorriqueños de la competencia de canto "La Voz" (Telemundo) tuvieron que enfrentarse la noche del domingo en la segunda gala de batallas en el programa que conduce la mexicana Jacqueline Bracamontes.

Neenah Cintrón y Ediberto Carmenatty, ambos del equipo del cantante Luis Fonsi, entonaron el tema "Y tú te vas" del venezolano Franco de Vita.

Tras una luchada decisión, el intérprete de "Despacito" eligió a Carmenatty, quien es recordado por participar en el desaparecido "Objetivo Fama". Este pasó a la próxima etapa de los 'shows' en vivo.

"Es que todavia no me lo creo! De verdad que muchas gracias @neenah_rae por ser la mejor compañera del mundo, fue hermoso contar contigo! I love you girl! Si se puede puñ….!" (sic.), escribió Ediberto en sus redes sociales.

Tanto Neenah como Ediberto recibieron los consejos del cantante mexicano Christian Nodal.

Emocionante batalla entre boricuas en "La Voz"