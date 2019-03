Karla Monroig recibe importante reconocimiento

La actriz puertorriqueña Karla Monroig fue galardonada en la noche de ayer como "Actriz del Año", durante la tercera entrega de los MARA Awards en la ciudad de Miami, Florida.

El galardón reconoció Monroig por su participación en la serie Mi Familia Perfecta de Telemundo, a través del personaje Camila Pérez, una mujer puertorriqueña que lucha por sacar sola a sus hijos luego del asesinato de su esposo.

"Me siento agradecida y bendecida. Recibir este premio es muy especial por muchas razones. Es muy lindo que reconozcan el trabajo que con tanta pasión hago. El personaje de Camila Pérez me dió la oportunidad de, por primera vez desde que estoy en EEUU, poder interpretar a una mujer puertorriqueña sin tener que neutralizar mi acento que tanto amo. Es el personaje que me trajo de vuelta a la pantalla luego de 6 años sin hacer proyectos dramáticos", expresó la actriz.

"Gracias tanto a los miembros del jurado de los MARA Awards como a todos los que votaron para que esto pudiera suceder. Gracias a los productores de Mi Familia Perfecta y a su escritor Jose Vicente Spartaro por un personaje tan hermoso. El premio lo dedico a mi esposo, hija, a mi familia que siempre me apoya pero sobretodo a mi gente en Puerto Rico pues es su apoyo y cariño el que me da fuerzas para continuar en busca de mis sueños aun estando lejos de mi isla", agregó.

Este es el tercer reconocimiento que recibe la actriz por su trabajo actoral. En el 2007 fue ganadora de un Premio Sin Límite como "Actriz Antagónica del año" por su papel de Samantha Porter en Dame Chocolate.

Recibió el Premio ACE (Asociación Latinoamericana de Críticos de NY) como "Actriz de Reparto del año" por su personaje Rebeca en La Casa de al lado y ahora recibe este galardón como Actriz del año por su papel Camila Pérez en la serie Mi Familia Perfecta.