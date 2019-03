Joven estudiante se adentra en el mundo de dirigir obras teatrales

El joven estudiante de drama de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Christian Santiago Cruz se estrena como director y productor de la obra "Uno contra dos", que subirá a escena el 14, 15 y 16 de marzo en el conocido "teatrito" de la mencionada institución.

Santiago Cruz, residente del pueblo de Arecibo, contó a Metro cómo ha sido su primera experiencia dirigiendo una pieza teatral y los mensajes que pretende llevar con la misma.

"Es la primera obra de teatro que escribo, produzco y dirijo. Aunque en esta nueva experiencia de vida, no estoy solo, ya que que cuento con un gran amigo y colega Juan L. Cruz, al cual le estoy muy agradecido por confiar y brindarme su ayuda y apoyo en este proceso", aseguró el joven de 20 años.

"Uno contra dos" trata sobre un matrimonio de artistas que desean con todas sus ansias tener un hijo músico para continuar la tradición familiar. Sus sueños quedan rotos cuando se enteran de lo que realmente quiere hacer con su vida. Ahí comienza la lucha de uno contra dos. Donde todo puede suceder con el fin de cumplir los sueños de los padres.

Christian, quien inició haciendo obras comunitarias para su iglesia y en otras instituciones universitarias, pretende dejar varios mensajes a las personas que asistan a ver su obra.

"Para los padres, que dejen que sus hijos logren sus sueños no los de ellos. Para los hijos, que crean en ellos mismos de modo que logren sus metas. Además, me gustaría llevar otro mensaje a mis compañeros de drama, que aprovechen el espacio que tienen para realizar proyectos teatrales", manifestó.

Sobre su experiencia con los actores de la pieza, Juan L. Cruz, Verónica C. Gómez y Kevin M. Rodríguez, Santiago Cruz describió que ha sido una llena de "entusiasmo, energía, compromiso y responsabilidad".

Actores de "Uno contra dos", Juan L. Cruz, Verónica Gómez y Kevin M. Rodríguez. Foto suministrada

A largo plazo el joven estudiante pretende seguir sus estudios en una universidad extranjera y, por ahora, continuar haciendo proyectos dirigidos a la comunidad universitaria. "Quiero realizar otros proyectos con nuevos estudiantes que aún no han podido realizar teatro y deseo que lo hagan antes que se gradúen y puedan pasar por esta experiencia tan maravillosa. Por otro lado, estoy escribiendo otras obras, espero tener el privilegio de presentarlas tanto allí, el Teatrito, como en otros escenarios".

Por su parte, este también aconsejó a lo futuros estudiantes de teatro de la isla

"Mi consejo es que luchen, insistan y que no se detengan ante nada. Si les dicen no, busquen más opciones. Si le dicen vuelvan luego, regresen. No se detengan ni se desanimen, las cosas buenas tardan en llegar".

Christian agradeció la oportunidad que le dio el Departamento de drama para realizar su primer trabajo como director. "Gracias al Departamento de Drama y a su director Jorge Rodulfo por proveer un espacio para el desarrollo de sus estudiantes".