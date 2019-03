La ex Miss Universo Dayanara Torres publicó un video de su tratamiento contra el cáncer de piel que le fue diagnosticado recientemente.

Torres compartió en Instagram con sus seguidores un video del proceso de su primera radioterapia, que se realizó en el día de hoy en un hospital de Los Ángeles.

En el día de ayer, la exreina de belleza anunció que tras los estudios realizados se reveló que el cáncer no se ha extendido a otros órganos y que hoy iniciaría su primera radioterapia.

Además la exbeldad agredeció a las personas que han orando por su salud y pidió a su vez que no la suelten de las oraciones.

"So Grateful for so much🌸Siempre Agradecida por tanto… Y con estos Ángeles en la tierra… @paulanthonylove Gracias por tu luz, tu paz, por enseñarme a meditar y por tu hermosa amistad & mi Reina Madre, Lela… Gracias por enseñarme con tu ejemplo a ser fuerte y salir adelante… Me siento tan Bendecida de tenerte aquí conmigo y agarrada de tu mano caminar.

#ElPoderDeLaOracion #Oracion #Rezar#Orar #NoMeSuelten #Agradecida de ustedes #Siempre #🙏🏻 #Faith #Fe#Blessed #Loved #Guerrera #Strong", escribió Torres junto al video.