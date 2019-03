Becky G responde a críticas de letras de reggaeton en Viña del Mar 2019

la artista de música urbana, Becky G, cerrará el Festival de Viña del Mar 2019 dio una rueda de prensa previo a su concierto de esta noche. En la conferencia respondió a las críticas por las letras de reggaeton.

Becky dijo que la sociedad critica más a las mujeres que a los hombres que cantan reguetón, y afirmó que no piensa tanto en "la letra" sino en la música que la hace "bailar".

Becky G responde a las críticas de sus letras / EFE

Becky G afirmó que "no estamos acostumbrados a escuchar a una mujer con confianza"

"Mis canciones tienen un mismo mensaje, que es empoderar a las mujeres para decir que nosotras también podemos", explicó la cantante de raíces mexicanas que, aunque no tiene el español como lengua materna, lo emplea en sus canciones y con la prensa.

Becky G fue descubierta por un video que publicó en YouTube cantando en 2011 y tras firmar un contrato discográfico empezó su carrera en inglés y logró situar su sencillo "Shower" (2014) en el número 20 de la lista de los Billboard.



"Tenía miedo de iniciarme n la música latina"

En la rueda de prensa, la cantante dijo que tenía miedo de iniciarse en la música latina, "porque el español no es mi primera lengua y no sabía se me iban a aceptar".

También porque la música urbana es un género dominado por hombres. Aunque en realidad soy una chica de barrio, empecé a rapear a los 14 años", explicó Becky G.

En ese sentido, la artista lamentó que se trate "distinto" a las mujeres y a los hombres que cantan reguetón.

Citó a Enrique Iglesias con su canción "duele el corazón"

"¿Por qué es un problema cuando una mujer canta esto pero no cuando un hombre dice: ‘Solo en tu boca, yo quiero acabar…’", se preguntó Becky G citando la canción "Duele el corazón" del cantante español Enrique Iglesias, al que no le pusieron "problemas para sonar en todas las radio".

Cuando la cantante actuó en la edición de 2017 del programa Operación Triunfo en España se le pidió que cambiara esta frase controvertida, como al final hizo.

