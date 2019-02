El relacionista Harold Rosario estalló ayer miércoles, en llanto en medio de una entrevista en el programa de "La Comay" (Mega TV), donde hablaba sobre la situación que atraviesa el cantante Manny Manuel tras ser sacado de un carnaval en España el pasado domingo.

Rosario le comentó a la periodista Sylvia Hernández que desea ayudar a su amigo Manny Manuel y hasta reveló que varios artistas se le han acercado para darle dinero y poder ayudar a traer al artista orocoveño a la isla.

Este también habló sobre la familia del intérprete de "Si una vez". "Manuel no necesita peleas entre la gente que lo quiere. Los amigos de él estamos unidos para cuando llegue darle la mano y buscar a una solución a este problema".

Harold rompió en llanto cuando recordó el suicidio de una de las hermanas de Manny Manuel en el año 2008. La mujer se suicidó un arma.

"Es un amigo que quiero mucho y no entiendo por qué no entienden que nosotros lo estamos haciendo con el corazón. Yo hoy dejé de atender clientes míos… Cuando él está mal, yo he estado a la una de la mañana hablando con él porque nosotros tenemos miedo que haga lo que hizo la hermana".

Un sobrino del artista de 46 años también se privó de la vida en mayo de 2014. Este se llamaba Alex López Hernández y tenía 16 años.

Estalla en llanto Harold Rosario por Manny Manuel