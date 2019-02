Boricua prueba la gloria de un Óscar

El puertorriqueño Johnse Allende Méndez Jr., quien comenzó su carrera artística bailando música urbana con Trebol Clan, obtuvo el rol de uno de los secuestradores en el thriller Skin, de 19 minutos, del cineasta israelí Guy Nattiv, que aborda la problemática del racismo.

Curiosamente, la música fue el puente que lo llevó a conocer al coreógrafo, actor y cantante estadounidense, Columbus Short en 2009, quien lo animó a establecerse en Los Ángeles en la búsqueda de nuevas oportunidades.

“Me quedé en un principio con un amigo, Edwin, hermano de Audi, y comencé a bailar (Los Ángeles). Luego las cosas no salieron como se planificaron. Pero me quede aquí porque siempre quise actuar y comencé a tomar clases de actuación en 2012. Luego hice un par de películas independientes y par de anuncios comerciales”, relató en entrevista con Metro.

Fue en 2017 cuando filmó la película Skin y hoy ve el triunfo de su esfuerzo.

“Yo escuchaba en mi mente a mi mamá y mi abuelita celebrando y felicitando a Papo o Junjun, como me decían. Mi abuelita tiene 98 años y mi mamá se fue hace un año, pero ese momento cuando anunciaron el Óscar es como si las escuchara a ellas gritando”, compartió entusiasmado, al destacar que la emoción fue tan grande que no pudo escuchar lo que decía el director.

No obstante, asegura que este reconocimiento no lo detendrá.

Entre otros proyectos, el boricua filmó en Irak una película Shingal Tears (título sujeto a cambio) y otra película Keep the Faith, que están etapa de pos producción.

“Hay otra que estoy ayudando a producir, y saldré cómo actor, pero no puedo dar mucho detalle, lamentablemente. Pero va a ser grande. Estoy poniendo la bandera en alto, representando donde quiera que esté. Este es el comienzo, y el Óscar no me va a parar. Esto va pa’ largo”, adelantó.

En referencia al mensaje que envuelve el proyecto cinematográfico, consideró: “La problemática es más evidente cuando tenemos a Donald Trump. Nada más con tenerlo en la Casa Blanca se ve cómo (mucha) gente americana piensa. Lamentablemente, es una realidad lo del white supremacy”.

En ese sentido, mencionó que ha sentido la discriminación en la industria.

“No es que lo hacen bien directo en tu cara, pero se ve el favoritismo por los demás. Lo que estamos haciendo es tratando de romper esa barrera, cambiar ese estereotipo para que no le sigan dando de codo a la gente negra. Estamos trabajando fuerte para abrirles los ojos porque nosotros podemos ser mucho más que un papel de drogadicto, matón de la calle o un criminal”, señaló.

En Skin, protagonizada por Jonathan Tucker y Danielle Mcdonald, también se introduce el tema de la enseñanza de valores en el seno del hogar.

“Lo que uno les enseñe a los niños te puede afectar en el futuro. Por eso, también es bueno viajar para enseñarles a los niños otras culturas y comportamientos, más allá de el entorno familiar”, exhortó.

A los jóvenes que quieran encaminarse por desarrollar una carrera en la industria fílmica aconsejó que “lo importante es saber el por qué hacen las cosas”.

“Muchos quieren ser actor y actriz por la fama y el dinero, pero lo más importante es cómo vamos ayudar al prójimo y cómo vas a inspirar a los demás. No es llegar a las fotos en la alfombra roja. Nosotros tenemos una responsabilidad. Hay que trabajar fuerte porque no es fácil, pero en realidad no hay reglas de cómo lo puedes lograr”, puntualizó.

Para conocer más sobre Johnse, se puede acceder sus redes sociales bajo @JohnseJr.