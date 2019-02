Magistral homenaje a Daddy Yankee en Premio Lo Nuestro

El Big Boss Daddy Yankee fue homenajeado esta noche por Premio Lo Nuestro, donde tuvo la oportunidad de interpretar varios de sus exitosos temas junto a sus colegas del género urbano.

Con videos de sus comienzos en el género, El Cangri se presentó en escenario de los premios junto a De La Ghetto para interpretar "Rompe". Seguido de "Tu me dejaste caer" con el dúo Zion y Lennox.

Asimismo junto a Yandel cantó "Qué tengo que hacer" y "Lo que pasó pasó" con Ozuna.

Para cerrar con broche de oro la presentación, El Big Boss cantó su famoso tema"Gasolina" con el reguetonero colombiano J Balvin, quien al finalizar la canción junto a sus colegas se juntaron e hicieron reverencia.

"Yo y mis amigos y mis colega, el mundo le agradecen porque sin Daddy no habría reguetón en el mundo. No existiera un J Balvin si no existiera Daddy Yankee. Aprovecho para decirte de frente gracias por lo que has hecho por nosotros y por eso vamos a entregarle el premio a la trayectoría al jefe Big Boss Daddy Yankee", expresó el artista colombiano al anunciar el premio.

"Muchas gracias, cuando la percepción te hace sentir grande es cuando más pequeño te sientes. Gracias si no fuera por todos ustedes, nuestro género ha crecido porque hay unión", confesó El Big Boss.

Más temprano, Daddy Yankee encendió los Premio Lo Nuestro 2019 con su presentación artística de su nuevo sencillo "Con calma".

El Cangri llegó al escenario ataviado de negro y blanco trepado en su muñeco, figura que acapara su nuevo video musical.

Una vez ya en la divertida y llamativa tarima el reguetonero boricua en compañía de su grupo de bailarines puso a bailar al público presente con su pegajoso tema.

El reguetonero recibió esta noche el Premio a la Trayectoria en la ceremonia anual de los Premios Lo Nuestro.

La trigésima primera edición de la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2019 se celebra esta noche en el American Airlines Arena de Miami, Florida.