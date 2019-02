El tierno recuerdo que Zuleyka Rivera comparte del nacimiento de su hijo

View this post on Instagram

Esa sonrisa! Esa sonrisa es la que me gustaría que llevaras siempre puesta como tu mejor accesorio como tu mejor arma. Pues si! Un día como hoy a las 4:07pm ocurrió lo más hermoso que he podido presenciar en mi vida, la compañía mas hermosa que la vida me ha podido regalar, la que siempre estuvo conmigo hasta en lo momentos donde le pedía perdón porque sabía que lo traería a un mundo que puede llegar a ser muy injusto en ocasiones (lo cual con mucho estudio, lectura, conversaciones, trabajo, amor, dedicación, compresión, reconocimiento entre un sin números de cosas mas aprendí que las bases sólidas y saludables familiares las creas tú y no tu entorno, circunstancias, ambiente, personas a tu alrededor) también entendí que nunca estoy sola, nunca lo estamos y que todos los momentos son perfectos tal cual y como vienen. Que nada ni nadie puede quitarte la felicidad del momento más perfecto que está por suceder por esto hoy día 17 de febrero celebró el nacimiento de la persona que me ha enseñado más que todos los años que llevo de vida. Me ha enseñado a compartir pues el amor es infinito no conoce de edad, raza, sexo. Hoy puedo compartirte hijo mío con todos los que te amamos pues el amor es lo que cultivas y lo que sentirás así estés en la distancia, así esté pasando la situación que esté pasando sabes que el amor es genuino, no existe espacio para la ansiedad y el miedo porque es puro, por eso te comparto hoy amor de mi vida porque nunca estoy sola, siempre estas conmigo y siempre estaré contigo. Tu felicidad siempre será la mía! Felicidades a mi maestro de vida aquí en la tierra que lleva apenas 7 años y me ha enseñado tanto. Dios proteja a todos los niños, son lo más hermoso que estos ojos hayan podido ver. Memoria: recuerdo reírme muchísimo con las enfermeras del hospital pues me dijeron ese mismo día en el hospital que estaba de cumpleaños también Michael Jordan y por alguna razón estupida (pues quería que Sebastián naciera el 14 de febrero 🤫) comencé a llorar de alegría. Momentos que nos regala la vida, al momento puede que no entendamos pero es que los panes De Dios siempre son mejores que los nuestros. Felicidades a la gran leyenda del baloncesto Jordan

