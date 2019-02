La duquesa Meghan Markle sorprende al mundo por su regreso al cine

La esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, ha sorprendido al mundo con su regreso al cine, pero no por voluntad propia, ya que la película The boys and girls guide to getting down será relanzada.

La cinta fue rodada mucho antes de que la duquesa de Sussex fuese quien es, ni siquiera conocía a su príncipe azul. En realidad, el título es del año 2011 pero según la revista PEOPLE y el sitio The Hollywood Reporter, el filme será reeditado y lanzado en la pantalla en este 2019.

¿De qué trata la película?

Se trata de una historia de varios amigos solteros y en sus veintitantos que promete regalar muchas risas, buenas anécdotas y momentos divertidos. De hecho, en algunas de las escenas veremos a la mismísima Meghan más sensual que nunca en ropa interior.

Mira el tráiler:

Según THW, los seguidores de Meghan no tardarán mucho en verla convertida nuevamente en actriz ya que todo está planificado para que la película vuelva a la pantalla grande antes de que acabe el año. ¿Cómo se lo habrán tomado en la casa real británica?

Meghan Markle realizaría un cameo en Suites

Además de esta noticia también se rumorea que Meghan Markle podría estar considerando la posibilidad de realizar un cameo en la serie 'Suits', donde encarnó el papel de Rachel Zane durante 7 años, hasta el 2018, momento en el que tuvo que abandonar este trabajo a consecuencia de su compromiso con el príncipe Harry.

Meghan Markle / Getty Images

Esto parece bastante más improbable, aunque sus fans ya se frotan las manos ante esta hipótesis.

