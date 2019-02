Pone su mirada en el mundo de la moda

Basada en su experiencia modelando en importantes pasarelas en Nueva York, Kiara Liz Ortega, de 25 años, no descartó trasladarse a la Gran Manzana para hacer una carrera en el mundo del modelaje. Sin embargo, también desea continuar cooperando en causas sociales y no “desaparecerse” de Puerto Rico.

“Me encanta ese ambiente de la moda, diseñadores y fotografía. Me gustaría hacer trabajos de campañas o pasarelas. También me quiero quedar en la isla involucrándome en causas sociales para seguir inspirando a personas. No lo descarto. Yo sé que si me quiero quedar en el modelaje y quiero seguir escalando, tendría que irme a Nueva York. Lo veo como una oportunidad de crecimiento, pero, de igual forma, no me quiero desaparecer de mi isla”, dijo.

Sobre su experiencia la semana pasada en el West New York Fashion Week, Kiara la describió como “única”. También modeló en el desfile de la diseñadora estadounidense Sherri Hill, quien confeccionó el traje que llevó en la final de Miss Universo en Tailandia.

“Ya había asistido al París Fashion Week en septiembre. Pude ver todos los shows, pero esta vez desfilé en uno de ellos en Nueva York. Fue una experiencia bien diferente. Fue mejor de lo que yo esperaba. Conocí muchos contactos y desfilar junto a muchas modelos que veía en revistas fue maravilloso”.

Durante a su viaje a Estados Unidos, la boricua tuvo la oportunidad de compartir con la filipina Catriona Gray, Miss Universo 2018, a quien no veía desde que finalizó el certamen en diciembre pasado. También vio a Miss Estados Unidos 2018, Sarah Summers.

“Fue la primera vez que la vi después del certamen. No pudimos entablar una amistad durante el Miss Universe porque siempre estábamos ocupadas, pero nunca hubo una mala comunicación, al contrario. Le pregunté cómo le estaba yendo y el clima en Nueva York. Con Miss USA tuve más oportunidad de compartir en Miss Universe, y vernos fue como un get together. Ellas estaban sentadas viendo el show y muy emocionadas por verme. Entre mujeres nos apoyamos y eso es lo más importante”.

Invita a nuevas candidatas a que no repitan su “estrategia”

Kiara Liz instó a las posibles aspirantes a su corona a que no esperen al último día para presentarse a las audiciones. También las invitó a ser genuinas y humildes.

“Yo sé que hay muchas chicas que se están guardando para las últimas fechas de castings. Yo les digo que no esperen a ese último día porque ese día van a ir muchas, aprovechen las fechas que están próximas y que va a ser más cómodo el proceso. No esperen a última hora o a esa estrategia que muchos piensan que tuve, pero no fue planificada. Yo fui el último día y fue casualidad”, sostuvo.

La finalista de Miss Universo 2018 se mostró segura de que, junto al equipo de Denise Quiñones, directora del certamen, encontrará una buena candidata que represente a la isla en la próxima edición de Miss Universo.

“He escuchado que ‘jamás va a volver una Kiara, nunca la van a encontrar’, y estoy consciente que no, porque todas somos diferentes. Pero estoy segura de que va a llegar esa chica genuina y con el deseo de inspirar a los demás, de convertirse en ejemplo con su historia. Quiero que encontremos esa chica sencilla, humilde y accesible”.

Asimismo, enfatizó que la meta es el sexto cetro de Miss Universo para la isla. “Sé que vamos a encontrar a otra chica que sea maravillosa. Tenemos el mejor equipo para eso. Queremos conseguir la corona de Miss Universo, pero también encontrar esa figura espontánea y genuina que represente a la mujer puertorriqueña”.

Esta será parte del grupo evaluador desde mañana viernes, de los casting tour que se celebrarán en varios centros de modelaje de la isla.

Kiara se mantendrá activa en los eventos de Miss Universe Puerto Rico 2019 hasta la noche final que se efectuará a mediados de junio próximo.