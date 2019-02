Michelle Obama ofrece mensaje en los Grammys junto a Jennifer López y Lady Gaga

La gala de los Premios Grammys arrancó de manera sorprendente en su edición número 61.

Primero, los presentes fueron testigos de la electrizante presentación latina de Camila Cabello junto a Ricky Martin, J Balvin y Arturo Sandoval. Luego, la actriz Jada Pinkett-Smith, la cantante Lady Gaga, Jennifer López y la ex Primera Dama Michelle Obama, acompañaron en el escenario a la anfitriona Alicia Keys para ofrecer un mensaje sobre la música, la diversidad y la femineidad.

Tan pronto Obama comenzó a hablar el público enloqueció. "La música siempre me ha ayudado a contar mi historia. Y sé que esto es cierto para muchas personas aquí. Ya sea que les guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestro ser", sostuvo la ex Primera Dama.

"La música nos ayuda a escucharnos el uno al otro", añadió.

