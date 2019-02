Dayanara agradece apoyo recibido tras su diagnóstico de cáncer

La ex Miss Universe puertorriqueña Dayanara Torres agradeció el apoyo que le ha mostrado sus compañeros y el público de 'Mira Quién Baila' tras su diagnóstico de cáncer.

Torres reveló el pasado lunes 4 de febrero que le detectaron un melanoma, un tipo de cáncer en la piel.

"Me siento tan querida. Me siento abrazada. Gracias por el cariño, a todo el público y a todas las oraciones de todas las personas que me quieren ver bien. Sepan que voy a estar bien", aseguró en un episodio de 'Mira Quién Baila'.

El pasado 4 de febrero, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, la actriz y modelo compartió su diagnóstico de cáncer en la piel, del tipo melanoma, en un vídeo que colgó en su perfil de Instagram, con el fin de concienciar sobre esta enfermedad y la importancia del cuidado propio.