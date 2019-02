Así llegó vestida Cardi B a los Grammys 2019

Cardi B alcanzó popularidad en redes sociales y como estrella de telerrealidad antes de convertirse en una sensación de la cultura pop y recibir dos nominaciones al Grammy.

El año pasado fue grande para ella. Tuvo dos canciones (“I Like It” con Bad Bunny y J Balvin y “Girls Like You” con Maroon 5) en la cima de la lista Hot 100 de Billboard y su álbum “Invasion of Privacy” debutó en el primer puesto del Billboard 200.

La rapera está nominada a cinco gramófonos dorados, incluyendo en las categorías principales de álbum y grabación del año.

También recibió candidaturas a mejor interpretación pop de un dúo o grupo, mejor interpretación de rap y álbum de rap.

Antes de la ceremonia, llegó a la alfombra roja acompañada del padre de su hija, Offset; sin embargo, fue su vaporoso vestido el que se llevó todas las miradas.

La parte de arriba color piel y una falda negra ajustada y estilo sirena que necesitó ayuda para caminar.

Aunque la rapera tiene grandes posibilidades de ganar su primer premio, afirma que está nerviosa de lo que pueda suceder este domingo.

Cardi dijo en una entrevista reciente que ha sufrido de ansiedad ante la idea de ganar un premio y presentarse por primera vez en una ceremonia de esta magnitud.

También indicó que está tratando de mantener el equilibrio preparándose para lo "mejor de lo peor".

If anyone said Cardi B the “Ratchet Stripper” from the Bronx. That couldn’t get DJ Self to play her music on Love and Hip would be up for a multiple Grammy’s in less than 2 years. Nobody woulda believed It. #GodAintDoneBlessingPeople pic.twitter.com/V9KCLInCbq

— Vada_Fly (@Vada_Fly) February 11, 2019