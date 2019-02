Quién es Kevin Roldán: acusado de secuestro, abuso sexual y violencia intrafamiliar

View this post on Instagram

El cantante de Reguetón, Kevin Roldan fue capturado en horas de la mañana por la Sijín señalado como presunto responsable de secuestro simple, acceso carnal contra persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar luego de que su compañera sentimental lo denunciara y afirmara que el cantante la golpeaba y la mantenía encerrada en su propia casa con orden de vigilantes y escoltas que no la dejaban salir ni recibir visitas. La pareja del reguetonero reveló que en una oportunidad, luego de una golpiza, Roldán habría abusado de ella. El cantante no se allanó a los cargos imputados y un juez lo protegió bajo medida de aseguramiento, luego de haber dado la orden de enviarlo directamente a la cárcel. #KevinRoldan @kevinroldankr