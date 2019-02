Roselyn producirá cortometraje en la isla

Firme en su compromiso con las causas sociales en Puerto Rico, Roselyn Sánchez reiteró su apoyo para atajar los problemas que aquejan el país.

Primeramente, la productora y actriz hizo un llamado a las mujeres a observar las señales de abuso y a salir de las relaciones tóxicas desde el comienzo, en referencia al alza en las estadísticas de femicidios en la isla.

“Este es un tema muy delicado porque, a veces, vemos como nosotras tomamos la decisiones incorrectas y nos envolvemos en relaciones tóxicas. Lo triste es que uno no se da cuenta hasta que es muy tarde, porque los signos están desde un principio y uno se ciega”, lamentó en entrevista con Metro, al recordar la película Death of a Vegas Showgirl que produjo y protagonizó, inspirada en el asesinato de la bailarina Deborah Flores Narváez.

“Esa niña era brillante, talentosa y se enamoró de una persona que no la valoró, y no pudo salir a tiempo. Cuando uno estudia el tema del abuso, está escrito que las señales están desde el primer día. Uno tiene que mantenerse alerta. Es bien triste que esté pasando esto en el país a cada rato. La exhortación es a detectar señales y a salir de esas relaciones tóxicas desde el comienzo”, instó la madre de Sebella Rose y Dylan Winter Sánchez.

De otra parte, la histrionisa se encuentra entusiasmada con el estreno de Gran Hotel proyectado para junio próximo.

En esta adaptación americana de la serie de ABC, encarna el personaje de Gigi.

“Gigi es un personaje muy complejo porque es la antagonista, pero lo estoy pasando muy lindo con ella. Estoy desesperada porque salga ya. Pienso que, si a la gente le gustó Devious Maids, esta les va a encantar más”.

Además, adelantó que para verano estará grabando su primer cortometraje en la isla.

“Ahora me ha dado por escribir cortometrajes y quiero escribir, dirigir y grabar mi primer cortometraje en Puerto Rico”, compartió quien también se encuentra inmersa en la producción de películas junto con su esposo, el también actor y productor Eric Winter.

Entre otros proyectos, relató que contempla escribir un nuevo libro infantil dedicado a su hijo Dylan Gabriel, tal como lo hizo con su primogénita con la publicación Sebi and the Land of Cha Cha Cha.

Triste por la problemática de perros realengos en la isla

Precisamente ayer, Roselyn Sánchez visitó el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón para apoyar la organización The Puerto Rico Dog Fund en los esfuerzos por vacunar y esterilizar las mascotas puertorriqueñas con el fin de erradicar la problemática de perros realengos en Puerto Rico.

“En un país con tanta necesidad, por qué añadir otra necesidad adicional de tener la problemática de tanto animal sufriendo en la calle. Esto deja mucho de decir de nuestra cultura, de nuestro país y de la ciudadanía”, consideró.

Por esto exhortó a la población a erradicar el problema tomando acción.

De acuerdo, con Neva Kaya portavoz de The Puerto Rico Dog Fund esta situación está afectando el turismo en la isla.

“Aquí el turista viene y dice: ‘Puerto Rico es un paraíso, pero qué mucho perro realengo vi en la calle’, y es triste que se sientan así. Hay otros países que han controlado esta epidemia y no hay razón por la que aquí no se controle. Vamos a ser un país más progresista si se hace. Tenemos que detener el abuso animal. Tener quinientos mil perros sufriendo en la calle, y esto es abuso”, sostuvo.

Según estadísticas proporcionadas por la Puerto Rico Dog Fund una perra en seis años y sus crías hembras pueden producir 60,000 mil perros.