Jencarlos Canela rompe estereotipos y demuestra que los hombres también se pueden maquillar

View this post on Instagram

Izzza Vibe #felices 😜 ¿Cuando fue la última vez que te saliste de la norma? *shared live on my story* FELICES DISPONIBLE EN @applemusic @spotify !! ENJOY

A post shared by JEN 🇨🇺✊🏼 (@jencarlosmusic) on Feb 8, 2019 at 11:52am PST