Bryan Myers defiende a su abuelo el pastor de los "tiros pal diablo"

El trapero Bryan Myers defendió a su abuelo José Roena, pastor del reguetonero Almighty, quien a recibido burlas por su famosa frase "tiros pal diablo" utilizada en entrevistas con los medios de comunicación.

En entrevista con Dando Candela, Myers dijo que las burlas hacia su abuelo "no me lastima porque a Dios el diablo siempre va a querer tratar de ponerlo en ridículo y el que cree en Dios no tiene esa mentalidad. Eso es como todo, mi abuelo tiene su forma de llevar el mensaje".

"Me da pena a veces que la gente que a lo mejor es ignorante en ese tema y a lo mejor se burla de una forma u otra", añadió el trapero de 20 años.

Myers dijo que "desde que fui niño crecí en el evangelio, crecí en la iglesia. Yo tengo una fe gigante en Dios, yo oro todos los días, le doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha permitido lograr, las bendiciones que me da". Al tiempo en que aseguró que "le temo a Dios, tengo temor de Dios".

Sobre si está dispuesto a cantarle a Dios, Myers manifestó que "en un futuro. Yo soy creyente de Dios y en un futuro Dios va a bregar conmigo, él sabe todas las cosas. Yo le pedí a Dios antes de que fuera artista que me ayudara a pegarme en la música para echar alante a mi familia, pa poder estar bien, cualquier cosa que le hiciera falta a mi familia. Que cuando yo lograra todas esas cosas yo me iba a entregar a él. Dios sabe el tiempo, yo tengo 20 años ahora y aunque yo no hablo de Dios, el que me conoce sabe como yo soy".

Myers confesó que sus dos abuelos son creyentes.