De luto Daddy Yankee; una de sus fanáticas más fieles murió de Cáncer

@biancabeltranevarez Siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por tan buenos momentos. Nunca olvidaremos tu gran ánimo y tu gran personalidad porque el #dyarmy es una familia. #qepd #rip #fuckcancer 🎀 @titobambinoelpatron

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on Feb 5, 2019 at 11:32am PST