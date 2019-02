Dayanara Torres dedica hermosas palabras a su hijo mayor

La ex Miss Universo Dayanara Torres dedicó unas hermosas palabras a su hijo mayor, Christian por motivo de su cumpleaños.

"My sweet Cristian turns 18 Today!🎂 Llegaste a mi vida para enseñarme tanto… Por ti soy más fuerte y lo seguiré siendo, mi promesa nació antes de conocerte… Tu has sido una Bendición en mi Vida… un Regalo de Dios… Eres perfecto para mi.

Hoy Me siento tan Orgullosa de ti. Por ese corazón tan noble. Por tu hermosa forma de ser… Por tus abrazos tan ricos, por ser tan buen hermano, respetuoso, caballeroso, cariñoso, por siempre hacerme reír todos los días y siempre velar por mi.

Le Agradezco a Dios por regalarme such a beautiful soul. Gracias por escogerme a mi para ser tu mamá.

TE AMO CRISTIAN 🎂18. Con toda mi Alma", escribió la exbeldad boricua junto a un tierno video que subió a Instagram del nacimiento y las distintas etapas de Christian, fruto de su relación con el salsero Marc Anthony.

Torres, quien también es madre de Ryan, reveló ayer a través de un video en Instagram su diagnóstico de cáncer de piel, y que se someterá a un tratamiento para combatir la enfermedad.