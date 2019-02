Redes hacen pedazos presentación de Maroon 5 en el Super Bowl

Este domingo se lleva a cabo el Super Bowl 2019 entre Patriots vs Rams. El gran atractivo fue el show de medio tiempo con una presentación de Maroon 5.

La banda liderada por Adam Levine logró cautivar a los presentes en el Mercedes-Benz Stadium de la Ciudad de Atlanta, Georgia, con temas clásicos, como "This is Love".

Ellos fueron elegidos figurar en el historial de este segmento, en el cual también han actuado artistas de la talla de Madonna, Beyoncé, Coldplay, Bruno Mars, Lady Gaga, Katy Perry y Justin Timberlake, quienes registraron millonarias audiencias con sus respectivos espectáculos.

El show de medio tiempo estuvo marcado por el colorido escenario, la aparición de Bob Esponja y la participación de raperos Travis Scott y Big Boi.

¡Las reacciones!

A pesar de las especulaciones, los integrantes de la banda se presentaron en la edición 2019 del Super Tazón.

Una de las acciones que fue aplaudida por los fans fue la donación de 500 mil dólares, que serán entregados a Big Brothers y Sisters of America, una asociación que ayuda a jóvenes que están en riesgo de exclusión social.

El público canta a todo pulmón uno de los temas más icónicos de @maroon5: “She will be loved” durante el medio tiempo del #SuperBowl |Video: @FRuiz_PN desde Atlanta. #SBxPublinews pic.twitter.com/DyQcEwuRXF — Espectáculos (@Espectaculos_PN) February 4, 2019

El escenario, con forma de una letra M, se encendió con luces para recibir a los famosos, quienes empezaron el show con la canción “Hard to breathe”.

Además de este tema, interpretaron éxitos como “This love”, “Girls like you”, “She will be loved”, “Sugar” y “Moves like Jagger”.

Sin embargo, para muchos la presentación no cubrió las expectativa que genera este evento y la vieron muy "aburrida y sin ganas".

Que malito em medio tiempo del súper bowl. Maroon 5 sin los demás, hubiese sido mucho mejor — octavio camacho (@tavo1302) February 4, 2019

Creí que no había nada peor que el primer tiempo del #SuperBowl pero Maroon 5 sí estuvo muy aburrido #HalftimeShow #SBLIII #QueDecuelvanLasEntradas pic.twitter.com/bJo1jH2OAY — Claudia (@klau_1015) February 4, 2019

Si piensas que fue un buen show solo por qué el vocalista de Maroon 5 se quitó la playera déjame decirte amiga(o) que te falta un poco de 👉🏽👌🏼 😂😂😂 Pd. Me quedé con ganas de escuchar "Sweet Victory" de la Banda de Bob Esponja… Me fallaste Super Bowl… #SuperBowl — Vic Anaya (@JavoAnaya_) February 4, 2019

Todo de hueva en este superbowl, y eso que me gusta maroon 5 pic.twitter.com/BABeOad088 — Bunny Paraprosdokian, heiress of Carrotland (@la_coniglia) February 4, 2019

Si en los primeros 30 minutos del Super Bowl, los Patriots y los Rams ofrecieron un partido sin brillo, Maroon 5 los secundó al no sorprender a nadie. Estoy seguro que este espectáculo de medio tiempo no formará parte de ninguna lista en los que se enumeran a los mejores 10. — Ariel Velázquez (@mellaman_ariel) February 4, 2019

Si pensaba que el show de Coldplay en el SuperBowl fue el peor, me retracto en este instante y poco a Maroon 5 al top de la lista pic.twitter.com/CTkNP3mtnE — Mateo Subirá (@Mateosubb) February 4, 2019

Lo malo

Este año, la controversia y polémica oscurecieron la presentación de la agrupación estadounidense.

Esto se debió al apoyo a Colin Kaepernick, el jugador que en el 2016 se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos; acto en protesta y denuncia hacia la brutalidad de los policías contra las personas de color.