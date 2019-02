De luto Bad Bunny y DJ Luian

View this post on Instagram

Que mucho me hiciste reír en estos últimos años!A todos! y te juro que lo seguirás haciendo porque, aunque hoy estamos triste, por siempre te vamos a recordar con alegría 🖤 Que en PAZ descanse amigo!

A post shared by BAD | BUNNY (@badbunnypr) on Feb 3, 2019 at 1:27pm PST