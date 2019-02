A 15 años del escándalo de Justin Timberlake y Janet Jackson en el Super Bowl

Fue en el 2004, hace 15 años, que Janet Jackson y Justin Timberlake protagonizaron uno de los escándalos más sonados del momento. Ambos artistas fueron seleccionados para presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl. Todo iba bien hasta que al final del espectáculo, el exintegrante de Nsync dejó al descubierto el seno de la hermana de Michael Jackson.

Considerado como uno de los “accidentes” más memorables de la historia de este deporte, más de 143 millones de televidentes pudieron ver en vivo el pezón de la artista.

It's hard to believe that it has been 15 years since the Janet Jackson/Justin Timberlake Nipplegate. pic.twitter.com/X4L817rYgv

— John Birchman 🌊 (@johnbirchman) February 2, 2019