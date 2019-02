"Stardust": película biográfica de David Bowie

David Bowie marcó un hito en la historia del Rock. Ahora, a tres años de su muerte, tendrá por fin una película biográfica. Su nombre será "Stardust" y según el portal Deadline Hollywood, Johnny Flynn será el encargado de dar vida al cantante de Brixton.

El informe también dice que Marc Maron interpretará al publicista de Bowie. Mientras que Jena Malone será la primera esposa del intérprete de “Space Oddity”. La cinta explorará el primer viaje de Bowie a Estados Unidos en los años 70s. Esto ya que fue en esa época cuando conoció a The Velvet Underground, Iggy Pop y Andy Warhol. Además el film contará cómo formó su primer alterego, Ziggy Stardust.

El informe también afirma que la dirección estará a cargo de Gabriel Range. Por su parte, el guión lo realizará Christopher Bell, conocido por el filme "The Last Czars". No hay fecha de estreno confirmado, pero se espera que el rodaje comience en junio de este año.

La primera aparición de Bowie en la TV

Hace poco, en internet rondan imágenes de la primera aparición del músico ingles en la televisión. Bowie se generó su alter ego denominado Ziggy Stardust, este personalidad del músico fue ideada por Oskar Schlemmer, un pintor, escultor y diseñador alemán relacionado con la escuela de la Bauhaus.

Bowie como Ziggy Stardust apareció por primera vez en la TV en el año 1972. ¿Dónde? durante el programa de ITV, Lift Off With Ayshea.

Mira el video: