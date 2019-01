“Me enseñaron que uno pelea en contra de las injusticias del mundo”, Gina Rodríguez

Gina Rodríguez se ha caracterizado por interpretar personajes fuertes, enfrentando muchos estereotipos latinos en el cine de Hollywood, desde su primer protagónico en la cinta independiente Filly Brown (2012), en la que interpreta a una aspirante a rapera, hasta la serie Jane the Virgin, sátira donde su personaje asume control de sus decisiones contra el machismo típico de muchas telenovelas.

“Cuando te dan una plataforma como se me ha dado, tienes que ser una voz para los que no tienen”, Gina Rodríguez

A diferencia de la versión original que se sentía muy mexicana, esta tiene un enfoque más amplio, y se siente más americana. ¿Qué me puedes decir de Miss Bala?

El filme original es fantástico y siempre vivirá como la obra maestra que es. Lo que hicimos fue reimaginar la película. La sacamos fuera de su contexto original y la vimos desde otra perspectiva. Queríamos mostrar a una mujer capaz de salvarse ella misma. Nunca esperan que alguien las rescate, especialmente las latinas. Sabemos que nuestras madres, tías y hermanas le meten mano a cualquier situación. Lo que amo del filme es que es un clásico de acción, en la misma vena que Donnie Brasco, Point Break o Fast and the Furious. Cuenta la historia de una protagonista que está entre dos mundos, no solo entre ser americana y latina, sino también entre la Policía, el cartel y la DEA, sin saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Muestra una forma muy real sobre cómo uno intentaría salvar a su familia y a sí mismo.

Esos son elementos comunes en filmes de Catherine Hardwicke, particularmente los personajes femeninos fuertes. ¿Cómo fue trabajar con esta directora?

Fue fantástico porque Catherine no tiene ego. Es una artista colaborativa. Ella quería asegurarse de que me sentía cómoda y que el tono fuese auténtico. Ella quería que yo interpretara a una mujer real, con quien me pudiera identificar. Y en las escenas incómodas del filme, me protegía. He sido bendecida porque en Jane the Virgin, tengo muchas directoras féminas y, de hecho, me he dirigido también, así que existe una sensibilidad que proviene de una mujer. No es algo negativo contra los hombres, pero es un elemento diferente.

¿Cómo fue trabajar con Ismael (Cruz Córdova), otro boricua?

Sentimos mucho orgullo, debido a que los protagonistas somos puertorriqueños. Y como lucimos muy diferentes, muestra que los boricuas vienen de todos colores y tamaños, como Ismael, con su piel color caramelo y sus ojos verdes. Es mi hermano y mi compinche. Había mucha química y protección entre nosotros. Ambos nos sentimos orgullosos porque un junte como este, no es común.}

Recientemente, has estado involucrada en muchos movimientos, organizaciones y fundaciones, la última enfocada en la igualdad salarial en Hollywood, desde la perspectiva latina. También invitaste a los hispanos de la Florida a salir a votar. ¿Por qué piensas que esto es importante?

Creo que cuando Dios te da bendiciones, tienes que regalarlas. Si te dan responsabilidades, las tomas en serio. Cuando te dan una plataforma como se me ha dado, tienes que ser una voz para los que no tienen. Mi padre era el representante de una unión, y lo vi protestar en contra de condiciones de labor injustas. Y cuando yo era más joven, le pregunté por qué el peleaba por los trabajos de ellos, y me contestó: “Porque ellos no pueden pelear por sí mismos”. De temprana edad, me enseñaron que uno pelea en contra de las injusticias del mundo. Hablas verdad y estás firme en lo que crees.

Como fanático del boxeo, he admirado el trabajo de tu padre como réferi. ¿Cuán importante fue el boxeo mientras crecías y cómo te ayudó como actriz?

¡Significa mucho para mí! Le voy a decir esto a mi padre, y él va a estar muy contento. Él es el mejor. El boxeo es la razón por la que siempre quise hacer filmes de acción. Mi padre me dio esas herramientas de autodefensa y protección y, como artista, es genial poder usarlas. Ha mejorado mi fuerza física, y me ha dado fuerza mental y emocional. Me ha enseñado disciplina y me he dado cuenta de que, con perseverancia, puedes hacer todos tus sueños realidad. Eso fue gracias a mi padre y al boxeo. ¡Siempre estaré agradecida de él!