Manny Manuel: “Las drogas no dejan nada, destruyen”

El mejor consejo que le puede dar Manny Manuel a los jóvenes para alejarlos de las drogas es que estudien y tengan malicia.

“Para mí es importante que tengan mucha malicia y que sepan quién viene con buenas intenciones y quién no. Las drogas no dejan nada, destruyen totalmente. Estudien. Lo que estudien y sus carrereas nadie se los puede quitar”, dijo a Metro tras anunciar la celebración de sus 25 años de trayectoria artística en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

El artista, que marcó su carrera con escándalos públicos, reconoció que, “durante estos 25 años, se ha cantado mucho y se ha crecido mucho como ser humano”.

“En cuanto a la música se refiere, he sido bendecido por las oportunidades que me ha brindado la vida, y el público, que me ha apoyado en todo tipo de género”, reflexionó.

El reconocido Rey de Corazones aseguró que, durante el transcurso de estos años, aprendió “a ser adulto, a saber elegir y a saber interpretar”.

“Uno va creciendo como persona y como artista en el escenario. Esto va de la mano. La vida te enseña. Entiendo que la universidad de la vida es una de las universidades más maravillosas, que nos enseña muchísimo”, expresó al descartar su retiro de la música.

“Sí me tomé mis espacios, porque uno, cuando joven, no sabe digerir toda la vorágine y todo lo que trae el ser famoso. Se pierde la privacidad y uno se convierte en un ser público. Era bien difícil al principio porque no comprendía muchas cosas. Entendía que estaba cantando y no tenía que divulgar mi vida privada. Pero, eventualmente, uno entiende que es parte del morbo y de lo que le gusta a la gente”, explicó.

El intérprete de “No me hagas sufrir” recordó que sus comienzos no fueron tiempos fáciles por el exceso de trabajo que tenía.

“Lo puedo llamar como explotación. Eso frustra y carga un poco. Mientras la ignorancia de muchas cosas se combina con el exceso de trabajo. Las personas que llegan y las personas que no tienen buenas intenciones… De todo esto uno va creando un caparazón, sin dejar de ser humilde. La perspectiva de vida hoy es muy diferente a la de 25 años atrás”, profundizó.

En términos de su espectáculo, describió: “Encierra todas estas experiencias que he vivido como artista y como persona. Es un concierto muy sincero, crudo y muy real. Vamos a hacer un viaje en retroceso hacia el pasado”.

El concepto busca recrear la época gloriosa de la música tropical y de los bailables.

“Queremos llevar al público a un salón de baile. Tita Guerrero, quien fue mi primera coreógrafa, va a estar conmigo porque tenemos muchas anécdotas para contar ”, adelantó, entre otras sorpresas.

Entre tanto, el artista compartió que desearía en algún momento hacer teatro.

“Un musical o un drama sería para mí una gran ilusión. Sería maravilloso tener esa oportunidad”, puntualizó.

Manny Manuel festejará sus 25 años de trayectoria artística el domingo en el Centro de Bellas Artes de Santurce.