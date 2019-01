Frankie Jay: "Mi compañera actual no tiene nada que ver con el divorcio"

Luego de que ayer, la fiscal Janet Parra confirmara en La Comay su divorcio con el periodista de Lo Sé Todo Frankie Jay, este reaccionó hoy al asunto en el programa de Wapa.

"Ayer hablaron de mi divorcio reciente de la fiscal. Yo me divorcié en julio del pasado año, nos separamos en febrero del pasado año. Algunas personas han dicho: ¿por qué no se ha dicho nada? Yo les voy a decir por qué a petición de la otra parte que me pidió hacer silencio para no crear un circo mediático", dijo Frankie en el programa de farándula.

Frankie Jay sostuvo que "yo que soy un caballero, no tengo por qué atacar a una dama, a quién convivió conmigo, fue mi esposa, jamás lo haría, respeté ese arreglo. Ayer se habló, se rompió ese acuerdo, no fui yo. Mis respetos, mi cariño, mi deseo de que llegue su luz y que Dios la compañe".

Además el locutor aclaró que "mi compañera actual, no tiene absolutamente nada que ver con la causa de mi divorcio, para que después no sigan con el lodo".

En la entrevista de Hernández a Parra, la reportera cuestionó si la ruptura tuvo que ver con alguna infidelidad por parte del animador.

"No voy a hablar de eso y a estas alturas, no tiene razón de ser. Eso no edifica en nada", comunicó, al verbalizar que "todos los días perdonamos y el Señor nos da la fortaleza para continuar adelante", contestó la fiscal.