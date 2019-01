Fallece el cantante de bachata Yoskar Sarante

El cantante de bachata Yoskar Sarante falleció ayer lunes, en el estado de Florida, Estados Unidos, luego de luchar contra la enfermedad de fibrosis pulmonar.

La muerte del artista de 48 años fue confirmada por el cronista artístico José Antonio Aybar, quien citó al manejador de este, Martín Alcántara.

"La bachata está de luto. Martín Alcántara, manager de @yoskarsarante nos confirma el lamentable fallecimiento del bachatero en La Florida. Padecía fibrosis pulmonar. Descansa en paz artista", escribió Aybar en su cuenta de Twitter.

La bachata está de luto. Martín Alcántara, manager de yoskarsarante nos confirma el lamentable fallecimiento del bachatero en La Florida. Padecía fibrosis pulmonar. Descansa en paz… https://t.co/GaZd6fHHXQ — José Antonio Aybar F (@testigo) January 29, 2019

Horas antes, el hijo del bachatero Darling Sarante publicó un mensaje en la cuenta de su padre, donde pedía oraciones para este a pesar de las pocas probabilidades de vida que le dieron los meedicos.

"Normalmente no uso las redes sociales para esto. Pero estamos pasando por un momento muy difícil y doloroso como familia. Mi papi se encuentra en un estado muy delicado de salud, donde su esperanza de vida es muy bajita (según los doctores). El señor ha hecho su obra dos veces y aun los doctores nos han mandado prácticamente a preparar un funeral. Dios lo ha levantado y esta vez No será la excepción. Solo les pido, les guste su música o no, un segundo de su tiempo para crear una cadena de oración y orar por su vida. Muchas gracias", lee el mensaje de Darling.

El cantante Romeo Santos lamentó a través de sus cuentas sociales el deceso de Sanrante.

"Me acabo de enterar de una noticia que me llena de tristeza. Nuestro género a perdido una súper estrella, una de las mejores voces de la Bachata. Que Dios tenga en la Gloria a nuestro queridísimo Yoskar Sarante 🙏. Ahora cantarás en el cielo maestro. Mis condolencias a su familia" (sic.), escribió el intérprete de "Propuesta indecente" junto a una imagen del fenecido vocalista.

También el exponente urbano William Omar Landrón, menor conocido como Don Omar, se expresó en sus redes al enterarse de la lamentable noticia.

"Tu partida ha sido repentina y sorprendente. La bachata y tu hermoso país están de luto. Nos encontraremos luego. Descanza en paz", lee el mensaje que colgó el artista puertorriqueño.

