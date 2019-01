Ozuna: "No mandé a matar a Kevin Fret"

El cantante de música urbana Juan Carlos Ozuna Rosado, o simplemente conocido como Ozuna, fue enfático en negar que asesinó al trapero Kevin Fret durante una entrevista transmitida por Mega TV en el primer programa de La Comay.

Según el artista, la Policía de Puerto Rico no lo considera persona de interés en el caso.

“No mandé a matar a Kevin Fret, el señor Jesús lo sabe que está allá arriba y lo ve todo. El público lo sabe, la Policía lo sabe, no se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso”, soltó el cantante, quien fue entrevistado por Silvia Hernández.

De acuerdo a Ozuna, son simples especulaciones de las redes sociales.

"Están especulando unas cosas, porque tus sabes que a la gente le gusta hablar en las redes sociales. Es algo común y corriente pero no me han vinculado con el caso de Kevin Fret. Mis abogados están ahí, estamos a toda disposición como las autoridades saben, no hay nada que esconder”, agregó.

El interprete de Taki Taki catalogó la situación como “chismes de una u otra cosa”.

El joven influencer conocido como Kevin Fret fue ultimado a balazos en la madrugada del jueves 10 de enero, en la avenida Eduardo Conde, intersección calle Bellview en Santurce.

Quien también es conocido por ser el primer trapero de la comunidad LGBTTQ+, murió a las 8:00 a.m. en Centro Médico, luego de ser trasladados por las autoridades.

Ozuna, presuntamente, había sido extorsionado por Fret tras su aparición en un vídeo pornográfico. De acuerdo a reportes de prensa, Ozuna pagó $50,000 al trapero para que no diera a conocer la producción, que recientemente fue difundida en Internet.

El cantante de Única también asistió al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para denunciar a Fret, pero luego desistió de la idea por compromisos musicales.