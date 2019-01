Héctor Marcano asegura que WAPA TV se afectará por el regreso de 'La Comay'

El presentador puertorriqueño, Héctor Marcano Martínez, habló sobre el tema del momento en su programa radial, el regreso de 'La Comay' y este aseguró que el canal de televisión WAPA TV en Puerto Rico se afectará con el regreso del personaje que cuenta noticias de farándula.

En 'Marcano En Vivo' a través de la emisora radial Acción 97.9 en la ciudad de Orlando, Marcano aseguró que los demás programas de farándula del país se verán afectados con el regreso del programa de Kobbo Santarrosa a la televisión, específicamente 'Lo Sé Todo' de WAPA TV.

Metro Puerto Rico Esta es la primera exclusiva de "La Comay" El pintoresco personaje de "La Comay" regresa a la televisión puertorriqueña tras siete años de ausencia. El programa se verá por Mega TV

"Si los canales 2,4 y 11 no han hecho ningún movimiento (ante el regreso de La Comay): ¿Qué están diciendo ellos? Vamos a esperar, vamos a esperar para atacar. Ya ellos deben tener un plan b. Yo no veo ninguna probabilidad para Lo Sé Todo, no veo ninguna probabilidad de subsistencia. Me parece que Lo Sé Todo deben ponerlo a reestructurarlo de otra forma sacar un programa nuevo, no le veo posibilidades. Ojalá me equivoque, ahí tengo amigos, pero lo estoy diciendo cómo las veo", expresó Marcano en su programa radial.

Sin embargo, el presentador con mucha experiencia en televisión, indicó que Telemundo seguirá sin mayores problemas.

"Telemundo, me parece que no va atener problemas momentáneamente, está muy fuerte, muy sólido", añadió.

Marcano fue enfático en que los canales más afectados por el regreso de 'La Comay' serán WAPA y Univisión.

"Me parece que el canal más afectado va a ser WAPA y el canal Univisión, porque bastará con que Kobbo comience a atacarlos con chismes internos", expresó Marcano.

El famoso programa de televisión hace su regreso hoy a las 5:55 pm por Mega TV y contará con la participación del animador Héctor Travieso y la reportera Sylvia Hernández.

Expresiones de Héctor Marcano