Denise enfrenta un nuevo reto en su carrera

Tras cautivar al público con su emotiva actuación en Mamma Mia!, Denise Quiñones aceptó un nuevo reto escénico en la piel de una trabajadora sexual. Se trata de la reposición de la comedia dramática Divina prostituta.

Quiñones encarnará a Rosa, un personaje complejo, pero muy espiritual, quien se dedica a la prostitución desde muy joven, pero nunca ha dejado de ser creyente.

Rosa alberga en su hogar a un Cristo tamaño real, quien es su único confidente y amigo, con el cual mantiene largas conversaciones diarias contándole todo sobre su vida, tristezas y alegrías.

“Estoy bien agradecida por este reto, porque nunca había tenido la oportunidad de hacer un monólogo. De verdad que es un gran reto porque es un personaje bien complejo, pero desde que leí el libreto me encantó. La historia de Rosa me llegó al corazón”, expresó entusiasmada en entrevista con Metro.

Y es que la actriz y cantante considera que son historias que son necesarias expresarlas “porque, lamentablemente, hay muchas Rosas que han tenido una vida bien dura. Son guerreras que buscan la manera de sobrevivir con todo lo que les ha tocado vivir. Estoy bien contenta de que existan piezas como esta”.

Según describió, el monólogo aborda el mensaje de que no debemos juzgar a las personas.

“No somos nadie para estar juzgando las decisiones de los demás porque no sabemos las circunstancias de sus vidas”, observó.

En ese sentido, añadió: “Más bien, es una exhortación a que no debemos estar criticando ni asumir posturas de estar juzgando negativamente a otros. Debemos tratar de entender, abrazar a los otros y apoyarnos mutuamente para ver de qué manera podemos ser más felices. En vez de juzgar y criticar, ver de qué manera puedes estar ahí para otros”.

“Hay cosas con Rosa con las que no me puedo identificar porque nunca he sido trabajadora sexual, pero sí siento una empatía con ella por cómo ha reaccionado a situaciones difíciles. Me pongo a pensar cómo hubiese reaccionado o cómo hubiese sido mi vida si me hubiese pasado algo así…”, explicó.

Un dato curioso es que tuvo que practicar cómo fumar cigarrillos.

“Aunque no son cigarrillos reales, son vegetales, pero fue bien cómico porque he tenido que practicar cómo prender el cigarrillo, inhalar y exhalar. Eso también fue un reto”, compartió.

Respecto a la discusión de la problemática social relacionada con la violencia de género opinó: “Lamentablemente, es una situación que lleva con nosotros demasiados años y es una situación bien compleja porque abarca muchas áreas, desde la educación dentro del sistema escolar y dentro del hogar, los valores trastocados y el estilo de vida, cuando cada vez más nos arropa la comercialización exagerada. La vida está siendo regulada por el dinero… Vivimos, lamentablemente, con una cultura machista y el patriarcado lleva siglos. Pero hay que seguir educando, hay que seguir rompiendo estereotipos y darle el lugar que tiene la mujer en igualdad con el hombre”.

Por otro lado, la también directora de la organización Miss Universe Puerto Rico (MUPR), pondrá en pausa su carrera musical para continuar con sus responsabilidades con la franquicia local.

“Vamos a comenzar el casting tour el 8 de febrero para comenzar el concurso en verano”, adelantó.

La obra Divina prostituta, dirigida por Gary Homs y producida por Giovanni Haddock, estrena esta noche en el Centro de Bellas Artes de Santurce.