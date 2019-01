Panel de Dando Candela tiene nueva integrante

Después de dos años como reportera del programa Dando Candela de Telemundo, Carlisa Colón se integra al panel de presentadores fijos del programa.

De ahora en adelante estará junto a Saudy Rivera, Fernán Vélez "Nalgorazzi", El JD y Jessica Serrano.

Carlisa comenzó en la televisión puertorriqueña como talento de bromas para el desaparecido programa TVO, pero su sueño siempre fue ser presentadora de televisión. “Desde muy joven anhelaba ser parte del mundo artístico, así que hice maletas y me fui de mi pueblo Manatí a estudiar periodismo en la universidad Sagrado Corazón. Sin embargo me puse límites y me dije: si a los 25 años no logras lo que quieres, tiras la toalla. Disfruté mucho la época de TVO pero deseaba mucho más, me frustré y decidí intentar otros caminos”, contó Carlisa al preguntarle porque no continuó en la televisión.

Luego de una carrera en el mundo de las finanzas y los seguros decidió hacer un intento por formar parte de uno de los programas que más admiraba: Dando Candela. “Pensé que debía darme una segunda oportunidad y que nunca es tarde para intentar un sueño. Me dediqué a buscar quienes eran las personas indicadas en producción, me comuniqué con ellos, logré una audición y gracias a Dios me contrataron como periodista de la calle”, añadió con emoción la también gestora de CarlisaTV una plataforma en redes sociales donde comparte desde su perspectiva los acontecimientos de la farándula y otros temas cotidianos.

Carlisa trabajó pacientemente en la calle como reportera por más de dos años. “Hice mi trabajo en la calle con mucha pasión pero siempre esperando que se abrieran nuevas puertas. Y, así fue. La televisión es muy dinámica y por suerte la producción vio que podía aportar en otros ámbitos del programa”, comentó a través de un comunicado de prensa.

Sobre su participación en el programa añadió “es un grupo muy profesional con personalidades distintas. Yo soy muy enérgica y expresiva, tanto que, hay que contenerlo un poquito para televisión. Pero, quiero transmitir eso: mi alegría, mi pasión por comunicar, por conectar y lo mucho que lo disfruto”, concluyó la animadora al preguntarle cómo ve su integración en el programa.