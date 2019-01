Dagmar Rivera vuelve a cantar

Luego de una pausa en sus presentaciones musicales, la animadora de Día a Día Dagmar Rivera retoma una de sus grandes pasiones; los escenarios.

“Estoy feliz, pues luego de un tiempo, retomo lo que más me gusta hacer, cantar. Amo mi trabajo en la televisión, pero la música es mi pasión, mi vida. Es la manera en la que me conecto con las personas y me permite acercarme a ellas”, mencionó la artista.

“Poco a poco he ido retomando mi pasión por cantar. Todo el proceso en las manos de Dios y en coordinación con mis médicos. En los pasados meses he ido calentando motores como decimos, pero ya me siento lista para continuar cantándole a mi gente”, añadió.

“Hace ya un tiempo, la amiga Jossie la Torre me había comunicado su interés de participar junto a ella en sus presentación en Punto Fijo, pero por cuestiones de calendario no se había dado. Ya por fin este miércoles me uno a esa gran amiga y cantante” resaltó la animadora.

Este regreso, marca además el inicio de una relación profesional con JAC Consultores, Inc., empresa que representará a la artista.

Por amor al arte con Jossy La Torre presentará De Bohemia con Dagmar este miércoles 23 de enero desde las 8 de la noche en Punto Fijo en Santurce.