Fallece el abuelo de Rocky The Kid

Gracias Dios por la oportunidad de tener a abuelo durante todos estos años, esta foto me la tomé justo ayer, se nos fue hoy en la tarde a los 91 años con su mente clara, pero que bueno que tuve la oportunidad de decirle lo mucho que lo amo, en estos días por aquí mismo pedimos sangre para el, gracias a todos los que donaron, otro más que me da la lección de que cada segundo, cada minuto cada día es un regalo de Dios, gracias por intentar reírte en esta foto con el dolor y las pocas fuerzas que tenías, aunque chiquito eres el gallito de pelea más duro, como me decías cada ve que me veías, Estoy vivo !! 🐓