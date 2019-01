Hija del Puma le dice que "no vale la pena como padre"

La hija de José Luis Rodríguez "El Puma", Lilibeth Morillo le envió un fuerte mensaje a través de varios videos por Instagram a su progenitor, quien hace años no la busca.

"Vi con incredulidad como fuiste capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volver a verme , sin falta alguna porque nunca te agredí, nunca te ofendí ni personal y menos públicamente, yo lo sé, tu lo sabes, te vi celebrar tu cumpleaños con estupor porque estando aún bajo el mismo cielo que yo, sigues incapaz de volver a buscar contactarme. Te vi darle gracias a la prensa, a tu familia, ¿y yo, qué soy? Te vi darle gracias a Dios, ¿a cuál Dios, papá?, ¿qué Dios profesas? porque el Dios que yo conozco es padre, es bueno, es padre de Jesús, padre mío, padre de miles, es un Dios de amor, de reconciliación y de unión. Incapaz de abandonar a un hijo y tú sigues sin poder imitar al Cristo que profesas, le pedé te diera tiempo para que buscaras rectificar, enmendar, recoger tus pasos, corregir errores y después de un año de tiempo añadido a mi parecer con otros fines sigues incapaz de demostrar un espíritu de enmienda", esto luego de que Morillo indicara que intentó contactarse con su padre y su esposa pero no recibió respuestas.

La actriz venezolana dijo que el cantante como padre "no vale la pena", al alegar que este dijo que tenía que escoger entre su nueva familia, y ellas (sus hijas), y "que habíamos perdido".

"Busqué aquel hombre digno de admirar, pero no lo encontré porque ese hombre sigue escogiendo ser padre de una y no de tres, y abuelo de nadie. Yo te dejo en manos de Dios, dónde siempre has estado. Dijiste que tenías que escoger entre tu nueva familia, y nosotras, y que habíamos perdido, pero no papá, hoy sé que no perdí, no perdí nada, porque como padre no vales la pena, perdiste tú, perdiste dos hijas maravillosas, talentosas, con grandes corazones y una nieta con una dulzura y una ternura que no creo que vas a llegar a conocer. Seguiré pidiendo por ti papá, que es lo que me toca y corresponde", expresó Morillo en el video.

Morillo acompañó los videos con el siguiente mensaje: "Papá…que triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje @elpumaoficial alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de 3eros, nos dijiste que tuviste que escoger entre tú nueva familia y nosotras y habíamos perdido! Y a pesar de eso y de estar libre de culpa, pues NADA te he hecho y lo sabes, volví a buscarte, sin que lo merecieras, honrando a Dios y a ti… hoy, por mas que intentes pretender que no existo, te hablo y recuerdo… que tengo voz y NO SOY INVISIBLE… PAPÁ ……4 VIDEOS que espero te lleguen y a todo aquel que pueda asistirme a qué así sea, se les agradece!".