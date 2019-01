Cantan cumpleaños a Lin-Manuel Miranda en función de Hamilton

El actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda fue sorprendido por el público que asistió a la primera función del día de hoy de Hamilton que se presenta en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Miranda compartió un video en Twitter del emotivo momento en que la audiencia comienza a cantarle cumpleaños y este sale con un ropón al escenario para agradecerles por el lindo gesto.

A través de las redes sociales Lin-Manuel colgó varias fotos del cumpleaños sorpresa que recibió en su camerino.

Waiting for me at work pic.twitter.com/iKjHf7UFBQ

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 16, 2019