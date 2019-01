El drástico cambio de Kiara Liz 10 años después

Miss Universe Puerto Rico 2018 Kiara Liz Ortega compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Facebook su 10-Year Challenge.

"Y por que no me puedo quedar atrás. Dejo esto por aquí y me retiro lentamente… Mi #10yearchallenge", escribió Ortega en la imagen donde muestra su cambio físico luego de 10 años.

Por su parte, los seguidores de la reina boricua reaccionaron a la foto con elogios y mensajes de cariño.