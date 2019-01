El artista urbano William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, reaccionó en sus redes sociales a un cómico meme luego que varios artistas del género pidieran paz para la isla tras la ola de violencia reportada desde el comienzo de 2019.

Metro Puerto Rico Residente y Bad Bunny se reúnen con Rosselló Los artistas aseguraron que no durmieron durante la noche y madrugada de hoy para poder hablar con el gobernador Rosselló sobre la criminalidad que azota a la isla

El intérprete de "Pobre diabla" indicó en su cuenta de Instagram que la imagen, donde aparece Bad Bunny, Residente y Farruko como unos santos, le causó mucha risa.

"No les voy a negar que me he reído muchísimo con esto, pues en la vida hay que aprender a ver el mejor lado de todo. Quizás la intención fue ridiculizar las palabras y actos de esos 4 seres celestiales 😂 pero la realidad es que no están lejos de la verdad. Los discípulos de Jesucristo (muchos de ellos canonizados hoy en día son santos para la iglesia y sus seguidores) pero sus palabras y enseñanzas para el momento en que eran llevadas por el mundo eran tomadas como locura y motivo de burla. Solo el tiempo y la consistencia del mensaje les hizo triunfar y ganar el reconocimiento de seguidores que quizás nunca les conocieron en esencia y hoy en día escuchan el mensaje interpretado de algún otro “santo”. Así que a mis amigos celestiales @residente @farrukoofficial @badbunnypr Espérenme en el cielo como dice la canción si es que se van primero, pero si nos queda vamos a darle tiempo y consistencia al mensaje. Quizás algún día nos prenden velas 😂 #puertorico #pazparapuertorico" (sic.), escribió Don Omar junto a la imagen.

Don Omar reacciona a cómico meme por la Paz de Puerto Rico