Pintor boricua dedica pieza artística a Lin-Manuel Miranda

Con motivo de la puesta en escena del galardonado musical "Hamilton: An American Musical", el pintor boricua Antonio Martorell le dedicó una pieza artística al dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

De acuerdo con el perfil de Twitter del también compositor, la pieza que le obsequió Martorell lo conmovió. "Ayer [el viernes] uno de los mejores y más queridos pintores de Puerto Rico, maestro Antonio Martorell, me presentó esta pieza original y todavía me duele la cabeza de tanto llorar", sostuvo el protagonista de la obra.

Miranda incluyó una foto de la pieza en la que también aparece Martorell.

"Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, en el ejercicio de nuestra soberana voluntad, proclamamos a Lin-Manuel Miranda hijo predilecto de esta Patria y orgullo de la Diáspora Boricua", lee la pieza de Martorell.

Last night one of 🇵🇷’s greatest most beloved artists, maestro Antonio Martorell, presented me with this original work, and my head still hurts from crying pic.twitter.com/vcPzuIq5Do

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 12, 2019