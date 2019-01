Frank Castle está de regreso en este avance de la segunda temporada de The Punisher

En todo caso, Frank no logra dejar atrás su chaleco cuando los problemas lo encuentran; llevándolo de regreso a su antigua vida con una nueva misión y un compañero que jamás pidió. El ex oficial de la marina convertido en vigilante, Frank Castle (Jon Bernthal), vivía una vida tranquila hasta que repentinamente se ve envuelto en el intento de asesinato de una pequeña niña (Giorgia Whigham). A medida que se adentra en el misterio que la rodea y a los que están en la búsqueda de la información que ella guarda, Castle se convierte en objetivo cuando nuevos y viejos enemigos lo obligan a confrontar si debe aceptar su destino y asumir una vida como The Punisher. Steve Lightfoot (Hannibal) sirve como showrunner, escritor y productor ejecutivo. El elenco también incluye a Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis Hoyle), Josh Stewart (John Pilgrim) y Floriana Lima (Dr. Krista Dumont). De vuelta al trabajo. De vuelta a la lucha. La temporada 2 de "Marvel – The Punisher" se estrena el 18 de enero, solo en Netflix.