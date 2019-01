Daddy Yankee utiliza sus letras para detener la violencia en Puerto Rico

View this post on Instagram

Desde principios de los 90’s estamos en GUERRA. Con el desempleo en las nubes, el circo politiquero, y un sistema de educación pobre, estamos muy lejos de la paz que estamos soñando. No pierdo las esperanzas que algún día llegue. Real! #Corazones #daddyyankee #dy 🇵🇷#Repost @farrukoofficial ・・・ Esto no es de ahora esto viene pasando hace par de años @daddyyankee un valiente que uso sus herramientas en un momento fuerte tambien para llevar el mensaje respeto ✊🏻 🇵🇷🕊

