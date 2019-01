Tito El Bambino busca ayuda para su hermana

View this post on Instagram

Buenos dias . Perdona que los ocupe Mi hermana se encuentra en el hospital San Francisco hospitalizada ya por segunda ves ya que tiene las plaquetas por el piso ayer las tenia en 3 y necesita donantes de plaquetas urgente. Al que desee donar debe dirigirse al banco de sangre de Auxilio Mutuo Nombre: Luz Moraima Nevárez Sanchez Hospital: San Francisco Banco de sangre Auxilio Mutuo (787)751-6161 Lunes a Viernes 7am-7pm Sábado y Domingo 8am-6pm Gracias 🙏🏻 Por favor todo el que pueda vaya las necesitamos urgente 🙏🏻 Les estaremos agradecidos

