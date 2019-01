La Taína abandona Dando Candela

View this post on Instagram

Hoy cierro un ciclo y terminó mi participación en el programa Dando Candela sumamente agradecida, por este año compartir con grandes compañeros en telemundo. Más que todo agradezco a ustedes el pueblo por su apoyo, y agradecida de Dios por todas sus bendiciones. Nos veremos muy pronto 😘

A post shared by Noris Díaz Pérez (@norisdiazperez) on Jan 2, 2019 at 2:25pm PST