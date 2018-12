Disco debut de Bad Bunny cierra un año dominado por el pop latino

“X100pre” se llama el último puñal que la música urbana y el pop latino le clavó a este 2018. El disco debut de Bad Bunny (24) sorprendió a todos el pasado lunes, cuando el cantante puertorriqueño lo publicó sin previo aviso. “Creo que ya he sacado muchos singles, hay muchos temas del conejo por ahí sueltos, pero creo que, como artista, ya era hora de hacer un álbum completo”, dijo sobre este trabajo a The Associated Press (AP).

El álbum cuenta con quince temas en los que Benito Martínez, su verdadero nombre, muestra lo cómodo que se puede presentar en distintos estilos. Desde el trap pasando por el electro pop (“Otra noche en Miami”) e incluso el pop punk (“Tenemos que hablar”). “El disco tiene para todos los gustos: tiene canciones románticas, tiene canciones para bailar, canciones para la calle, para la discoteca, para reflexionar”, aseguró a AP.

Según el New York Times, “X100pre” “subraya lo que ha hecho a Bad Bunny tan valioso en los últimos años. Es una figura camaleónica, adaptable a casi cualquier estilo, con una voz amplia y borrosa que se funde en los márgenes”.

A su vez, el sitio de Rolling Stone asegura que “Bad Bunny conquistó el juego de singles con facilidad. En ‘X100PRE’, él consolida su lugar entre la élite en el pop latino, y en la música pop en general”. Es por esto que al revisar en detalle su disco, hay hartas señales de que el puertorriqueño estaba bastante seguro del disco que iba a publicar.

Un ejemplo es dejar su colaboración con Drake, otra de las figuras musicales de este 2018, a quien hizo cantar en español, unir fuerzas con el DJ y productor Diplo (Thomas Wesley Pentz), quien fue uno de los puntales de la electric dance music en 2017, genero que lideró ese año, y sumar a su compatriota Ricky Martin en coros en la canción “Caro”. Por ello, “X100pre” es una fotografía final de lo que musicalmente pasó este año que se está despidiendo.

“Es un momento saludable para el pop latino. Los grandes artistas, un grupo que incluye a J Balvin, Rosalía y Ozuna, están lanzando éxitos globales masivos a la vez que elaboran álbumes meticulosos, considerados y de género”, destaca Rolling Stone, agregando que “estos cantantes son versátiles de una manera que hace que muchos artistas anglosajones parezcan monocromáticos, y hacen que la versatilidad se vea no sólo con estilo, sino que es esencial para el arte vital”.

Dios bendiga al reggaeton

“Reggaeton”, el último single de J Balvin, la punta de lanza de la explosión de la música urbana y el pop latino en el mundo, es una declaración final de cómo este género conquistó el mundo. El colombiano fue una de las figuras latinas que se presentaron este año en el programa de Jimmy Fallon, una vez con Nicky Jam, otro que saca cuentas alegres (fue uno de los responsables de la canción del Mundial de Rusia) este 2018, y en solitario presentando su más reciente éxito.

J Balvin y Nicky Jam también destacan dentro de los videos más vistos en Youtube este 2018, en el que de los diez con más reproducciones, ocho fueron de artistas urbanos latinos. La lista cuenta las vistas generadas en todo el mundo, incluyendo EEUU, Europa y Asia. La tendencia aumentó respecto al año pasado, cuando el fenómeno “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee rompió récords y hubo en total seis artistas latinos. Apenas en 2016, solo Nicky Jam figuró en la lista con “Hasta el amanecer”.

Otra tendencia este año: videos de múltiples artistas latinos que alcanzaron 1.000 millones de vistas en YouTube. “Son más de 41 artistas latinos que ahora tienen más de un billón (1.000 millones) de vistas y solo en 2018 tuvimos 19; en 2017 eran seis artistas”, dijo Sandra Jiménez, directora musical para Youtube y Google Play en Latinoamérica, en una entrevista con AP.

En el caso de Spotify, el servicio de streaming musical tuvo por primera vez tres latinos entre los 10 artistas con más oyentes del mundo: J Balvin en el cuarto puesto, Bad Bunny en el séptimo y Ozuna en el octavo. En Latinoamérica estos tres artistas dominaron los primeros lugares en el conteo de los más escuchados. Agencias

Diez videos musicales más vistos en Youtube 2018

1. “Te Boté Remix“: Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna

2. “X (Equis)“: Nicky Jam y J. Balvin

3. “Girls Like You“: Maroon 5 y Cardi B

4. “Dura“: Daddy Yankee

5. “El Farsante (Remix)“: Ozuna y Romeo Santos

6. “Sin Pijama“: Becky G y Natti Natasha

7. “Dame tu cosita“: El Chombo y Cutty Ranks

8. “God’s Plan“: Drake

9. “Me niego“: Reik, Ozuna y Wisin

10. "Vaina Loca": Ozuna y Manuel Turizo