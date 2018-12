Denzel Washington llega a los 64 años

El aclamado actor estadounidense cumplió hoy 28 de diciembre 64 años de edad. En el marco de su cumpleaños, echamos una mirada a su carrera actoral.

Natural de Nueva York, inicialmente incursionó estudios en periodismo, pero culminó en el área de la actuación. A lo largo de su carrera ha ganado dos premios Oscar (Glory y Training Day), tres Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un Tony.

Su primera gran oportunidad en la industria fue en el 1981 cuando obtuvo un papel en la película Carbon Copy, pero fue en 1989 cuando realmente su carrera despegó con el rol que interpretó en Glory, por el que obtuvo su primer premio Oscar. El resto es historia.

Algunas de sus grandes interpretaciones o de las más populares se dieron en las películas: Malcom X, American Gangster, The Pelican Brief, The Hurricane, Man on Fire, Déjà Vu, Remember the Titans y The Book Of Eli, entre muchas otras.

Se ha destacado en el teatro y ha dirigido películas. Es un colaborador de Boys & Girls Club.

