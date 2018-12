Chayanne envía mensaje de Navidad

El cantante puertorriqueño Chayanne compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje navideño que acompañó con dos fotografías en las que aparece con sombrero de Santa Claus junto a su árbol de Navidad.

El astro boricua invitó a sus seguidores a obsequiar cariño y sacar el tiempo para compartir con los seres queridos en la Navidad.

Durante este año, Chayanne estuvo activo en una gira de conciertos por Latinoamérica y por diversas ciudades de Estados Unidos. En el 2019, el cantante llegará a su Isla para presentar el concierto Desde el Alma Tour en el Coliseo de Puerto Rico. En la Isla, el productor del concierto de Chayanne será Tony Mojena. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketpop.

En una entrevista reciente con Metro, Chayanne destacó que hay nuevas generaciones a las que tiene que responder.

Llevas 50 años desbordando vitalidad, ¿cuál es tu secreto?

No hay secreto, creo que es una combinación entre la mente y el cuerpo. Hay que cuidar lo que comes, hacer ejercicio, sonreír, cuidar a la familia y a los amigos, y qué mejor que vivir rodeado del amor de tantas personas que vienen a ver mi show. Eso me mantiene vital.

¿Qué diferencia esta gira a otras que has realizado en todos estos años de carrera musical?

Cada gira trae lo suyo, por supuesto, siempre hago un nuevo concepto para que tenga un nuevo dinamismo: Nuevos arreglos musicales, nuevas coreografías y, claro, a todos nos invade una alegría nueva que nos hace dar lo mejor de cada uno.

¿Qué mueve a Chayanne?

El corresponder a tanto apoyo que me ha dado mi público. Tengo fanáticos de toda la vida que han crecido conmigo y a mi lado, pero también hay nuevas generaciones a quienes tengo que responder y devolver todo lo que me dan.

¿Hay alguna colaboración musical que crees que aún te hace falta hacer?

Es difícil saber exactamente. Por ahora, las colaboraciones en que he trabajado se han dado espontáneamente y creo que esa es la fórmula. No me cierro a ninguna opción.

