El rey del trap, Bad Bunny, llegó hoy al Coliseo Roberto Clemente con una diversidad de juguetes para los niños puertorriqueños para celebrar la Navidad.

Entre lo repartido abundó los instrumentos musicales como pianos, baterías, guitarras, violines, bocinas y flautas dulces. El artista también repartió juguetes deportivos como bolas de baloncesto y volleyball, kits de bateo y canastos.

Para complacer otros gustos, también hubo Potato Heads y muñecas.



Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, indicó en una conferencia de prensa previo al evento que su Fundación Good Bunny está dirigida a la niñez de la isla para fomentar las artes y el deporte, especialmente la música.

“Siempre he creído en esa combinación de la música y el deporte. Es una gran vía para los jóvenes escaparse de las calles y de los problemas”, precisó el intérprete oriundo de Vega Baja.

El cantante, además, explicó que la actividad también sirve para aquellos niños y niñas que no recibirán regalos en esta época navideña.

"Me sigan o no. Esto no es algo para mis fanáticos… esto es simplemente algo para el pueblo. Para que vengan disfruten y reciban un regalo", sostuvo.

Igualmente, el intérprete del tema “Estamos Bien” reconoció que aunque su música no está dirigida a la niñez, con los esfuerzos de su fundación espera impactarlos.

"Nunca he dicho que la música es para los niños o para la juventud… de igual manera yo quería darle algo a los niños y a la juventud de Puerto Rico que yo sé que muchos me siguen", señaló.

